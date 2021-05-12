Başkan Tahmazoğlu Ramazan Bayramı'nı kutladı
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Başkan Tahmazoğlu Ramazan Bayramı'nı kutladı

Başkan Tahmazoğlu Ramazan Bayramı'nı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bayramların insanları birbirine yakınlaştırdığını hatırlattı. Tahmazoğlu'nun mesajında, "Öncelikle tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım. Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı mübarek Ramazan Ayı'nın geride bırakmanın hüznünü, birliğimizin, beraberliğimizin ve sevincimizin sembolü olan Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Dünya'yı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ülkemiz genelinde olduğu gibi şehrimizde ve ilçemizde geçen yıllardan farklı bir Ramazan Ayı yaşadık. Geleneksel iftar sofralarında buluşamasak, yan yana olamasak da el ele, gönül gönüle vererek Ramazan Ayı'nın maneviyatını doyasıya yaşamaya çalıştık. Şahinbey Belediyesi olarak korona virüs salgını nedeniyle başta temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları olmak üzere çok yoğun bir mesai harcarken, ihtiyaç sahiplerini unutmadık. Dayanışma ruhu içerisinde hareket ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer almaya, elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar onlara destek olmaya çalıştık. Covid-19 salgınının şehrimizde de etkili olması ile başlayan yardım ve desteklerimiz Ramazan Ayı'nda en üst seviyeye çıkarken, bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde devam edecektir. Bu vesile ile cennet yurdumuzun gönül coğrafyamızın, tüm İslam aleminin, Şehit Ailelerimizin, Gazilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor huzurla mutlulukla nice bayramlara kavuşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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