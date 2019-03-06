Başkan Tahmazoğlu'nun Üç Aylar ve Kandil Mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yayımladığı mesaj ile üç aylar ve Regaip Kandilini kutladı.

Tahmazoğlu, mesajında, üç ayların manevi iklimine girildiği müjdesini taşıyan Regaib Kandil'ine ulaşmanın heyecanı içerisinde olduğunu ifade ederken, toplumsal huzura vesile olan mübarek üç ayların başlangıcı Regaib Kandil'inin tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

Başkan Tahmazoğlu'nun mesajında, "Mübarek Regaip Kandili üç ayların başlangıcı. Üç aylar Recep, Şaban, Ramazan rahmetin bol bol yağdığı, insanların huzur ve mutluluğu bulduğu Ramazan ayı üç aylar içerisinde Kuran-ı Kerim'in nazil olduğu bir ay. Bu aylar içerisinde çok güzel mübarek geceler var. Rabim bu üç ayları güzel bir şekilde değerlendirmek, hakkıyla eda etmek nasip eylesin. Bu vesileyle Tüm hemşerilerimizin ve kardeşlerimizin mübarek Regaip kandilini kutluyorum" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA