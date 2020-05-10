Başkan Tahmazoğlu'ndan yol müjdesi

Başkan Tahmazoğlu'ndan yol müjdesi Gaziantep'te trafiği rahatlatmak adına yapılan çalışmalarda sona yaklaşılıyor.

Başkan Tahmazoğlu'ndan yol müjdesi

GAZİANTEP - Gaziantep'te trafiği rahatlatmak adına yapılan çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yetkililerden bilgiler aldı.

Gaziantep trafiğini rahatlatacak olan ve İnönü caddesine alternatif olarak yapılan 40 metre genişliğindeki yol çalışmasını inceleyen Tahmazoğlu eski, köhne iş yerlerini yıkarak, İnönü Caddesine alternatif olarak yapılan yol çalışmalarının son aşamasına geldiği müjdesini verdi.

Trafiğe açılıyor

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yolun bu hafta trafiğe açılacağını belirterek, "Uzun yıllardan buyana büyük emek verdiğimiz, önce planlamasının daha sonra kamulaştırması, yıkımları, kotlama ve yol açma çalışmalarının yapıldığı yolumuzun çalışmaları tamamlandı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Ancak Şahinbey Belediyesi olarak ekiplerimiz vatandaşa hizmet için sahada. Boğaziçi Bulvarı dediğimiz Hoşgör Meydanından, eski garajlar olarak tabir ettiğimiz bölgede asfalt altına serim çalışması devam ediyor. Bugün (dün) bu çalışma tamamlanmış olacak. Yarın (bugün) sabahtan itibaren de asfalt dökümüne başlanacak. İnşallah Salı günü yolumuzu tek yönlü olarak trafiğe açacağız. Daha sonraki gün ise yolun diğer kısmının çalışması yapılıp daha sonra asfaltı dökülecek. Dolayısıyla Hoşgör Meydanından, Türkmenler Caddesine kadar olan bölümü çarşamba günü çift yönlü olarak trafiğe açmış olacağız" dedi.

Kaynak: İHA