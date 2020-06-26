Başkan Tahmazoğlu'ndan öğrencilere YKS temennisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Tahmazoğlu'ndan öğrencilere YKS temennisi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Tahmazoğlu'ndan öğrencilere YKS temennisi
26.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:54

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilere başarılar diledi.

Öğrencilerin her zaman yanında olan ve başarıları için önemli destekler sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere, sınavda başarılar dileyerek, velilerden de kurallara uyulmasını istedi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, hafta sonu düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na Şahinbey Belediyesi olarak öğrencilerin en iyi şekilde hazırlanmasında yardımcı olduklarını belirterek; "Bu hafta sonu yapılacak Yüksek Öğretim Sınavı'na girecek tüm gençlerimizin büyük bir emek ve çaba vererek hazırlandıkları bu sınavda, başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Öğrencilerimiz uzun bir maratonla bu sınava hazırlandılar. İnşallah istedikleri okulu kazanacak şekilde sınavda başarılı olurlar. Şahinbey Belediyesi olarak, öğrencilerimizin her zaman yanında olduk. Öğrencilerimizin istedikleri üniversiteleri kazanabilmeleri için onlara kaynak kitap, testler ve deneme sınavları desteği sağladık. Onların geleceğe hazırlanması için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. Umarım verilen emeğin karşılığını bu hafta sonu en iyi şekilde vereceklerdir. Öğrencilerimize bir kez daha Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti Haber
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Haber
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı
Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı
Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok
Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok
İstanbul'da babasının arabasını kaçıran ehliyetsiz genç, ortalığı birbirine kattı
İstanbul'da babasının arabasını kaçıran ehliyetsiz genç, ortalığı birbirine kattı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit...
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor
Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor
Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak
Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İtalya'da baba-oğula saldıran ayının öldürülmesi kararı tepki çekti
İtalya'da baba-oğula saldıran ayının öldürülmesi kararı tepki çekti
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Buse Varol Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Caner Erkin Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez Tahir Karapınar
Daha Fazla Kaza Kadın Bursa Manisa
Şu an buradasınız: Başkan Tahmazoğlu'ndan öğrencilere YKS temennisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 16:28:06. #1.15#
title