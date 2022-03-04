Başkan Tahmazoğlu'ndan KDV denetimi

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi (KDV)'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından marketlerde KDV ve tüketim tarihi geçmiş ürünlerin denetimini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekipleriyle birlikte marketlerde KDV denetimi yaptı. Raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol ederek yüzde 7'lik KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını denetledi.

"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizle 7/24 denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşımızın sağlığı bizim için çok önemli. Hükümetimizin yapmış olduğu KDV indiriminden sonra marketlerde ve kasaplarda fiyat indirimi olup olmadığını ve son kullanma tarihi geçmiş olan ürünlerle ilgili satışların yapılıp yapılmadığını sıkı bir şekilde denetliyoruz. Denetimlerimiz sonrasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el koyuyoruz. Vatandaşımızın sağlığı ve satışı yapılan ürünlere gerçek fiyatlarından ulaşmaları bizim için çok önemli. Bu anlamda denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi - GAZİANTEP