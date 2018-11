Başkan Tahmazoğlu'ndan GGC'ye ziyaret

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeniden Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı seçilen İbrahim Ay'ı ve yönetim kurulu üyelerini, başkan yardımcıları ile birlikte ziyaret etti.

Cemiyet binasında gerçekleşen ziyarette Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öncelikle yeni yönetimi tebrik ederek, Gaziantep ve Şahinbey İlçesi'nde yapılan projelerle ilgili fikir alış verişinde bulundu.

Mehmet Tahmazoğlu, GGC Başkanı İbrahim Ay'ı ve yönetim kurulunu tebrik ederek, "Öncelikle yeniden seçilmesinden dolayı GGC Başkanı İbrahim Ay'ı i ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Gaziantep hepimizin. Hepimiz bir tarafından tutarak daha iyi ve daha güzel hizmetler nasıl sunabiliriz. Bunun çalışması ve gayreti içerisindeyiz. Bizler icra makamındayız. Sizlerde halkın doğru haber alma hakkını sağlayan kuruluşlarsınız. Bu anlamda bizler gibi sizlerinde omuzlarında oldukça ağır bir yük bulunuyor. Ama bu kutsal bir görev. Şu anda iletişim çağında yaşıyoruz. Anında doğru güncel bir haber almak her vatandaşın hakkı. Sizlerde buna vesile olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Şehrimiz her geçen gün sanayisi ve ekonomisiyle birlikte güzelleşerek büyüyor ve daha da büyüyecek. Çok önemli çalışmalar yaptık mesela Yeşilvadi Bulvarını açtık 12 km uzunluğunda 12 şeritli yol yaptık. Eski garajlarda 40 m genişliğinde İnönü Caddesi'ne alternatif bir yol açıyoruz. 12 milyon metre karelik bir alanı olan Yamaçtepe'yi açtık. Bunun yanında 606 tane park yaparak, Gaziantep'i yeşile doyurduk. Tüm bunlar tabi ki yetmez. Benim hayalimde olan projelerden bir tanesi Gaziantep-Kilis arasında yeni bir şehir kurmak. Şahinbey Polateli sanayi sitesinin yanına 250 bin kişinin yaşayacağı yeni bir şehir kuracağız. Güçlü bir taşıma çalışmasıyla birlikte şehre entegre edip, orada çalışan işçilerin ulaşım sıkıntısı yaşamamasını istiyoruz" dedi.

"Başkanıma görevlerinde başarılar diliyorum"

GGC Başkanı İbrahim Ay, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Yeni yönetimimiz ile startımızı verdik. Gaziantep'e yeni ve güzel projelere imza atacağız. Başkanımızla görev süremiz içerisinde Gaziantep basını olarak uyumlu bir çalışmamız oldu. İstediğimiz zaman doğru haberler ve veriler alma noktasında uyum içerisinde çalıştık. Bundan sonrada uyum içerisinde çalışacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun Gaziantep'te yapacağı her türlü faydalı projede Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak destek vereceğiz. Değerli başkanımızın Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize kazandırdığı önemli projeler var. Bunlardan birisi 1.700.000 m üzerine kurulan ve Türkiye'nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Parkı. Şehrin kanayan yarası olan Özdemirbey Caddesi'ni 2 şertitten 6 şeride çıkardı. Şehreküstüdeki harabe yerleri restorasyon çalışması yaparak turizme kazandırdı. Yine en çok takdir ettiğim projelerinden birsi ise, Çanakkale'ye öğrencileri götürüp ecdadın kahraman mücadelesini yakından tanıtmasıdır. Değerli başkanıma görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.