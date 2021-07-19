Başkan Tahmazoğlu'ndan bayram öncesi anlamlı ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Tahmazoğlu'ndan bayram öncesi anlamlı ziyaret

Başkan Tahmazoğlu'ndan bayram öncesi anlamlı ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Vali Davut Gül ile birlikte Kurban Bayramı öncesinde şehit mezarlığını ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Vali Davut Gül ile birlikte Kurban Bayramı öncesinde şehit mezarlığını ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Vali Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu,İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez ile birlikte Kurban Bayramı öncesinde şehitliği ziyaret ederek şehitlerimizin mezarlarına karanfil bıraktıktan sonra şehit ailelerini evlerinde ziyaret ettiler.

"Şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ülkemiz için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Öncelikle tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramını kutluyorum. Kurban demek rabbimize ve birbirimize yakınlaşma demek. Arife gününde şehit ailelerimizi Valimiz Davut Gül ile birlikte ziyaret ettik. Bu cennet vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimize de şükranlarımızı iletiyorum. Allah onlardan razı olsun. Bu vesile ile tekrar tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyor herkese sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmesini diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Başkan Tahmazoğlu'ndan bayram öncesi anlamlı ziyaret
Başkan Tahmazoğlu'ndan bayram öncesi anlamlı ziyaret
Başkan Tahmazoğlu'ndan bayram öncesi anlamlı ziyaret
Başkan Tahmazoğlu'ndan bayram öncesi anlamlı ziyaret
Başkan Tahmazoğlu'ndan bayram öncesi anlamlı ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

1 tonluk huysuz boğayı tek başına yatırdı! İşte rölef tekniği ve detayları
1 tonluk huysuz boğayı tek başına yatırdı! İşte rölef tekniği ve detayları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Kadir Doğulu Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Arda Turan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Tahmazoğlu'ndan bayram öncesi anlamlı ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 14:26:02. #1.16#

title