Başkan Tahmazoğlu'ndan 1 Mayıs kutlaması
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Başkan Tahmazoğlu'ndan 1 Mayıs kutlaması

Başkan Tahmazoğlu'ndan 1 Mayıs kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yayımladığı mesaj ile tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yayımladığı mesaj ile tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mesajında, Türkiye'nin her geçen gün büyüyen ekonomisinin ardında işçilerin yer aldığını belirterek, "Türkiye'nin daha kalkınmış, daha üretken hale gelmesinde emekçilerin alın teri ve emeği bulunmaktadır. Ülkemizin en değerli sermayesi emektir. Şahinbey Belediyesi olarak işçi kardeşlerimizin bugüne kadar olan tüm haklarını, maaşlarını ve ikramiyelerini hiç aksatmadan verdik. Biz de sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak bugüne kadar, çalışanların ve emekçilerin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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