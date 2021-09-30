Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, çiftçilerle mısır topladı - Haberler
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Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, çiftçilerle mısır topladı

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, çiftçilerle mısır topladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıttığı silajlık mısırın verdiği mahsulü çiftçilerle birlikte topladı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıttığı silajlık mısırın verdiği mahsulü çiftçilerle birlikte topladı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çiftçilere 25 ton silajlık mısır tohumu dağıtan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, Şahinbey İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Güzel, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak ve çiftçiler ile birlikte mısır hasadına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahmazoğlu, dağıtılan fidelerden bereketli ürünlerin ortaya çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Şahinbey Belediyesi olarak bu yıl çiftçilerimize 25 ton silajlık mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Dağıttığımız silajlık mısır tohumu ile çiftçilerimiz 7 bin 500 dekarlık alana mısır ekimi gerçekleştirdi. Ekilen alanlardan 40 bin ton verim alındı. Bu ekim, hayvan yetiştiricilerimize destek olacak ve hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılayacak. Buradan elde edilen gelirin çiftçimize katkısı 20 milyon TL olacak. Yapılan proje ile gurur duyuyoruz. Yeni yıl için gübre ve tohum desteği çalışmalarına başlıyoruz. Talepleri almaya başlıyoruz. Çiftçilerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada destek olmaya devam edeceğiz."

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, çiftçilerle mısır topladı

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, çiftçilerle mısır topladı

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, çiftçilerle mısır topladı

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, çiftçilerle mısır topladı

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, çiftçilerle mısır topladı

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, çiftçilerle mısır topladı - Haberler
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