Başkan Tahmazoğlu'dan Vali Gül'e Hoşgeldin Ziyareti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Valiler Kararnamesi'yle Sivas Valiliği'nden,Gaziantep Valiliği'ne atanan Davut Gül'ü başkan yardımcıları ile birlikte makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Cuma Güzel,Birol Ülger, Hüseyin Kılıç ve Aslettin Yıldız ile birlikte Vali Davut Gül'e hoş geldin ziyaretinde bulundular.Misafirlerini Valilik Makamında ağırlayan Vali Davut Gül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkemizin birçok konuda önde gelen şehirlerinden olan Gaziantep'e hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağını söyledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonrada Gazianteplilere ve Şahinbeylilere hep birlikte, en iyi şekilde, birlik ve koordinasyon içerisinde hizmet sunmaya devam edeceklerini ifade etti. - GAZİANTEP