Başkan Tahmazoğlu'dan İstiklal Marşı kutlaması
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Başkan Tahmazoğlu'dan İstiklal Marşı kutlaması

11.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:41
Başkan Tahmazoğlu'dan İstiklal Marşı kutlaması

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu İstiklal Marşı'nın, o zor günleri ve kurtuluşu en iyi şekilde anlatan eşsiz bir destan olduğunu vurgulayarak, "Milli Mücadelemizi en mükemmel şekilde dile getiren, Kurtuluş Savaşı'nı İstiklal Marşı'yla adeta abideleştirmiş vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 'Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır' diyerek, onu Türk Milletine armağan etmiştir. Maneviyatı ve edebiyatı böyle eşsiz bütünleştirebilen ve bu kadar güzel ifade eden bir şaire sahip olduğumuz için gurur duymalıyız. İstiklal Marşımızın, ulusumuzun ortak değeri olarak yaşatılmasını sağlamakla, birleştirici ve bütünleştirici görevimizi yerine getirirken ortak düşünce ve değerlerde buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden, haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'ndan saçılan bağımsızlık tutkusu yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını ve büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u en derin minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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