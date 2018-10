Başkan Tahmazoğlu dağın zirvesine tırmandı...Cumhuriyet Bayramı kutlamaları havadan görüntülendi

29 Ekim doğayla iç içe kutlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı doğayla iç içe düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü gösterilerinin de yer aldığı etkinliğe katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağın zirvesine tırmandı.

Şahinbey Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türkiye'nin en büyük Parkı olan Yeşilvadi Parkı'nda Doğa Sporları etkinlikleri düzenledi. Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinliklerde Türk bayraklı tişörtler giyen öğrenciler doğa yürüyüşü yaparken AFAT, AKUT, Zirve Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği, Sprint Gençlik ve Spor Kulübü, Gaziantep Üniversitesi Dağcılık ve Yamaç Paraşütü ekipleri de kendi branşlarında gösteri yaptı.

Kutlamalara katılan sporculardan kimisi yamaç paraşütü ile uçarken, kimileri ise dağ ve yamaçları tırmandı. Doğayla iç içe gün geçiren sporcular ve izleyiciler, eğlenceli anlar yaşadı. Doğa Sporları etkinliklerine AFAT, AKUT, Zirve Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği, Sprint Gençlik ve Spor Kulübü, Gaziantep Üniversitesi Dağcılık ve Yamaç Paraşütü ekipleri yer aldı.

Başkan Tahmazoğlu zirveye tırmandı

Etkinliklere katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun dağcılık sporu çerçevesinde gerçekleştirdiği tırmanış katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yeşilvadi Parkı'nda birçok spor dalının yapıla bildiğini ve bunlara yenilerinin eklendiğine dikkati çekerek, "Yeşilvadi Parkımız 1 milyon 700 bin metre büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük parkı. İçerisinde her türlü sportif aktivitenin yapılabileceği güzel alanlarımız var. Mevcut spor alanlarına yeni ilaveler yapıyoruz. Dağ Bisikleti, dağcılık, doğa yürüyüşleri ve yamaç paraşütüyle Yeşilvadi Parkımızı bu spor dallarıyla tanıştırmış oluyoruz. Bu anlamda bize destek veren AFAT, AKUT, Zirve Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği, Sprint Gençlik ve Spor Kulübü, Gaziantep Üniversitesi Dağcılık ve Yamaç Paraşütü ekipleri gibi kuruluşlarımız bulunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında da gençlerimizle birlikte dağcılık, yamaç paraşütü, dağ bisikleti etkinlikleri düzenliyoruz. Amacımız her türlü sporun Gaziantep'te ve özellikle de bu şehrin merkezinde olan Yeşilvadi Parkımızda yapılmasını sağlamak. Örneğin dağcılık ve yamaç paraşütü yapmak istediğinizde kilometrelerce yol gitmeniz lazım. Ama burası Gaziantep ve Şahinbey için büyük bir fırsat. Şehrin merkezinde bu tür aktivitelerin yapılacak alanın olması çok büyük bir şans inşallah bunu değerlendirerek gençlerimizi bu sporlarla da tanıştırmış olacağız" dedi.

AKUT Ekip Lideri Tolga Akpınar ise, doğa sporları için çok güzel bir alan oluşturulduğunu belirterek, "Öncelikle Gaziantep'te böyle bir parkur yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Çünkü böyle bir yer bulabilmek için baya bir mesafe kat edip gidiyorduk. Ama burası tam şehrin göbeğinde bir yer Şahinbey Belediye Başkanını böyle bir alan oluşturduğu için kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Bu bölgede bu sporların yapılması güzel"

Gaziantep Üniversitesi Dağcılık Kulübü adına bir açıklamada bulunan Süleyman Şahin, "Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na bizlere böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ederim. Spor tırmanış dediğimiz faaliyet 2020 Olimpiyatlarına dahil olmuş bir spor dalıdır. Bu nedenle buranın önemi biraz daha artıyor. Bu bölgede böyle sporların yapılıyor olması gerçekten çok güzel, bu katkılarından dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na tekrar teşekkür ederim" dedi.

Zirve Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Temsilcisi Ali Çekematma, Şahinbey Belediyesi tarafından oluşturulan imkanlarının büyük bir şans olduğunu belirterek,"Dağcılık sporunu 7 yıldır yapıyorum. Genç yaşta bu sporla tanışmayı çok arzulardım. Ancak, gençlerimize bu konuda önderlik yapa bilmek çok güzel. Belediyemizde bu spor için böyle bir imkan hazırladığı için çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu spor gençlerimiz sayesinde daha geniş kitlelere hitap ederek yayılır" diye konuştu.