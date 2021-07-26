Başkan Tahmazoğlu, çiftçilerle ekti çiftçilerle topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Tahmazoğlu, çiftçilerle ekti çiftçilerle topladı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - Haberler | Ekonomi

Başkan Tahmazoğlu, çiftçilerle ekti çiftçilerle topladı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıtmış olduğu kavun fidelerinin vermiş olduğu meyveleri çiftçilerle birlikte topladı.

Başkan Tahmazoğlu, çiftçilerle ekti çiftçilerle topladı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıtmış olduğu kavun fidelerinin vermiş olduğu meyveleri çiftçilerle birlikte topladı.

Çiftçilere 12 milyon 300 bin adet domates, biber, salatalık, patlıcan ve kavun fidesi dağıtan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan ve Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel ile birlikte kavun hasadına katıldı.

"Çiftçilerimize desteğimiz sürecek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıtılan fidelerin meyvesini görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak bu yıl ilk defa çiftçilerimize kavun, domates, patlıcan, biber, salatalık fidesi dağıtımı yaptık. Toplamda 12 milyon 300 bin adet dağıtmış olduğumuz fidelerin hasat zamanı geldi. Daha önce salatalık, biber ve domates hasattı yapmıştık. Şimdide kavun hasatını gerçekleştirdik. Kavunlar hem cins, hem de tat olarak çok güzel çiftçilerimize bereketli bir kazanç diliyor, vatandaşlarımıza afiyet olsun diyorum" dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu ekili alan miktarının verilen desteklerle yüzde dört yüz arttığını bundan sonraki süreçlerde de çiftçilerin yanında olarak eğitimler verileceğini sözlerine ekledi.

Başkan Tahmazoğlu, çiftçilerle ekti çiftçilerle topladı
Başkan Tahmazoğlu, çiftçilerle ekti çiftçilerle topladı
Başkan Tahmazoğlu, çiftçilerle ekti çiftçilerle topladı
Başkan Tahmazoğlu, çiftçilerle ekti çiftçilerle topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Balotelli Fatih Terim Serdar Aziz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Tahmazoğlu, çiftçilerle ekti çiftçilerle topladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 16:52:18. #1.14#

title