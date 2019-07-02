Başkan Tahmazoğlu, çiftçilerin sevincine ortak oldu

Gaziantep'te Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçinin hasat mutluluğuna ortak oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekim zamanında tohumu ve gübreyi çiftçilerle birlikte toprakla buluşturan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, hasat zamanında da Mülk Mahallesi'nde biçerdövere binerek çiftçilerle birlikte hasat sevinci yaşadı.

Tahmazoğlu, çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden, şunları kaydetti:

"Dağıtmış olduğumuz buğdayların bire 600 verim vermesi bizi sevindirdi. Çiftçimizin yüzü gülüyor. Çiftçilerimizde mutlu biz de mutluyuz. Ülkemizin tarım politikasına destek vermek ve verim artışını sağlamak gerçekten önemli. Biz de çiftçilerimize destek olmak amacıyla 4 bin ton arpa ve buğday, 7 bin ton gübre, 7 bin ton küçük-büyük baş hayvan yemi, 750 bin zeytin fidanı ve 150 bin fıstık fidanı olmak üzere toplamda 900 bin fidan dağıtımını gerçekleştirdik. Çiftçilerimizle yaptığımız istişarelerde hepsi son derece mutlu. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Kaynak: AA