- Başkan Tahmazoğlu çiftçilerin hasat sevincine ortak oldu- Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı...
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- Başkan Tahmazoğlu çiftçilerin hasat sevincine ortak oldu- Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı...

- Başkan Tahmazoğlu çiftçilerin hasat sevincine ortak oldu Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin buğday hasadı sevincine ortak oldu Gaziantep'te buğday hasadının başlamasıyla çiftçiler biçerdöverleriyle tarlalarda yerini aldı.

08.06.2020 17:34 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:39

- Başkan Tahmazoğlu çiftçilerin hasat sevincine ortak oldu

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin buğday hasadı sevincine ortak oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te buğday hasadının başlamasıyla çiftçiler biçerdöverleriyle tarlalarda yerini aldı. Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçeye bağlı Bostancık kırsal mahallesinde çiftçilerle bir araya gelerek hasat mutluluğuna ortak oldu.

Üretimin artması ve ülke ekonomisinin gelişmesi anlamında çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine dev destekler sağlayan Başkan Tahmazoğlu geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda çiftçilerin hasat sevincine ortak oldu. AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ve başkan yardımcıları ile birlikte çiftçileri ziyaret eden Tahmazoğlu, biçerdövere binerek çiftçilerin hasat sevincini birlikte yaşadı. Ekinin insan boyuna ulaştığını ve hasadın çok iyi olduğunu belirten Tahmazoğlu, yaptığı açıklamada, "Şahinbey Belediyesi olarak dağıtmış olduğumuz 6 bin ton gübrenin, 6 bin 200 ton arpa ve buğday tohumunun hasat zamanın gelmiş olması bizleri oldukça mutlu etti. Ekinler boyumuza ulaştı ve mahsul çok iyi. Böylece çiftçimiz de mutlu bizde mutluyuz. Tarım sektörü çok önemli bir sektör. Pandemi sürecinde bir kez daha gördük ki, tarım ülkelerin kalkınması ve temel ihtiyaçların karşılanması için çok önemli bir unsur. Şimdiye kadar arpa-buğday tohumu, hayvan yemi, canlı hayvan desteği, zeytin ve fıstık fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Bu yıl tarımsal desteklerimizi daha da arttıracağız. Hayvan yetiştiricileri için yem ve canlı hayvan desteği devam edecek. Arpa ve buğday tohumunun yanı sıra bu yıl mercimek ve nohut dağıtımı da gerçekleştireceğiz. Çiftçimizin yanındayız onları destekliyoruz. Onların ürettikleri ürünlerin değerlendirilmesi noktasında da çalışmalarımız var. Gece gündüz demeden çiftçimiz için ne yapabiliriz bunun çalışması içerisindeyiz. Geçtiğimiz haftada Tarım ve Orman Bakanlığımızı ziyaret ettik. Şehrimizin daha yeşil görünmesi ve yeşil alanların artması için ağaç dikimi, dağıtımı ve tarıma verilecek destekler noktasında fikir alışverişinde bulunduk. Çiftçimize desteğimiz artarak devam edecek" dedi.

- Başkan Tahmazoğlu çiftçilerin hasat sevincine ortak oldu- Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı...

Kaynak: İHA

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