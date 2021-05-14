Başkan Tahmazoğlu belediye personelinin bayramını kutladı
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Başkan Tahmazoğlu belediye personelinin bayramını kutladı

Başkan Tahmazoğlu belediye personelinin bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Bayram namazını AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ile birlikte Abdulkadir Yüksel Camii'nde kıldıktan sonra belediye çalışanları ile bayramlaştı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Bayram namazını AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ile birlikte Abdulkadir Yüksel Camii'nde kıldıktan sonra belediye çalışanları ile bayramlaştı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Bayram namazını AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ile birlikte Abdulkadir Yüksel Camii'nde kıldıktan sonra Ramazan Bayramı'nda görev başında olan Şahinbey Belediyesi çalışanları ile bir araya geldi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediyesi ekiplerinin gece gündüz demeden Şahinbey'in temizliği ve düzeni için çalıştığını belirterek "Ramazan ayında oruçlarımızı tutup ibadetlerimizi yaparak bu mübarek ayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık ve Rabbim bizi Ramazan Bayramına kavuşturdu. Hepinizin Bayramı mübarek olsun. İnşallah hep birlikte huzurlu bir şekilde nice bayramlara kavuşmayı bizlere Rabbim kavuşturmayı nasip eylesin. Sizlere emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. 7/24 hem tatillerde hem bayramlarda Şahinbey'imizin temizliği ve düzeni için çalışıyorsunuz. Sizlere ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

"Temizlik ve düzen çalışmamıza bağlı"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye bünyesindeki temizlik şantiyesini ziyaret ederek "Herkes bayram yaparken sizler görev başındasınız. Hepinizden Allah razı olsun. İlçemizin temizliği ve düzeni bizim çalışmamıza bağlı. Milletimize hizmet için gece-gündüz ve bayram seyran demeden çalışıyoruz. Verdiğiniz emeklerden dolayı Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Pandemi dönemi en kısa sürede son bulur ve inşallah Kurban Bayramından sonra tam bir rahatlama gelir diye ümit ediyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul eylesin" dedi. - GAZİANTEP

Başkan Tahmazoğlu belediye personelinin bayramını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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