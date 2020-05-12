Başkan Tahmazoğlu Abidin'i ziyaret etti
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Başkan Tahmazoğlu Abidin'i ziyaret etti

Başkan Tahmazoğlu Abidin'i ziyaret etti Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan bedensel ve konuşma engelli Abidin Durgun'u Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu evinde ziyaret etti.

Başkan Tahmazoğlu Abidin'i ziyaret etti
12.05.2020 18:00 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:01

Başkan Tahmazoğlu Abidin'i ziyaret etti

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan bedensel ve konuşma engelli Abidin Durgun'u Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu evinde ziyaret etti.

Engelliler Haftası nedeniyle engellileri evlerinde ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 18 yaşındaki Abidin ile teknoloji kullanarak sohbet etti.

Tahmazoğlu ziyarette Durgun'a tekerlekli sandalye hediye ederek her zaman engellilerin yanında olduğunu söyledi.

Korona virüs nedeniyle toplu bir program yapamadıklarını belirten Tahmazoğlu, "Tüm engelli kardeşlerimizin engelliler Haftasını kutluyorum. Şahinbey Belediyesi olarak yılda iki defa topluca engelli kardeşlerimize akülü, manuel ve diğer ihtiyaç duydukları malzemeleri dağıtımını gerçekleştiriyorduk. Korona virüs sebebiyle toplu bir tören yapamadık. Ancak engelli kardeşlerimizin ihtiyacı olan akülü, manuel ve diğer ihtiyaç duydukları malzemeleri adreslerine teslim ediyoruz. Bu kapsamda Abidin kardeşimizi ziyarete ederek tekerlekli sandalye hediye ettik. Kendisinin de engelli Haftasını kutluyor, sağlık mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum" dedi.

Dursun ailesi Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun ziyarettin den dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek "Biz Abidin'e tekerlekli sandalye almak için başvuruda bulunmuştuk. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizi ziyarete gelerek tekerlekli sandalyeyi hediye etti. Bizi çok memnun etti. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştular.

Başkan Tahmazoğlu Abidin'i ziyaret etti

Kaynak: İHA

Manşet

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