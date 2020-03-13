Başkan Tahmazoğlu 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
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Tıp Bayramı, Şahinbey, 14 Mart, Güncel

Başkan Tahmazoğlu 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

13.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:48
Başkan Tahmazoğlu 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yayımladığı mesajında, "Sağlıklı toplum yapısına ulaşmak ve sağlıklı bireylerin yetişmesini sağlamak, her ülkenin ortak özlemi olmuştur. Çünkü sağlık, yaşam için temel şarttır. 14 Mart Tıp Bayramı ise Sağlık sektöründe çalışan insanları hem hatırlamak hem de sağlığın önemini insanlara bir kez daha hatırlatmak manasında büyük önem taşımaktadır. Övgüye değer hizmetlerine her fırsatta tanık olduğumuz doktorlarımız, dünyadaki gelişmelerin dışında kalmamış, buluş ve çalışmalarıyla tıp bilimine inkar edilemez katkıda bulunmuştur" dedi.


Başkan Tahmazoğlu, yurtta ve dünyanın çeşitli ülkelerinde başarılı çalışmalarıyla tıp alanında adından söz ettiren bilim adamları ve doktorların milletimizin övünç kaynağı olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "İnsanlarımıza etkili sağlık hizmeti sunabilmek için en büyük görev tabi ki doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza düşmektedir. Bizde Belediye olarak sağlığa yatırımı kendimize görev sayarak, göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemiz genelinde yeni hastanelerin yapımına katkılar sağlıyoruz. Aynı zamanda Hoş Geldin Bebek Projemizle ilçemizdeki yeni doğan bebekler hemşireler eşliğinde ziyaret edilerek. Annelere çocuk sağlığı ve gelişimi ile ilgili bilgiler veriyor, sağlıklı bir neslin yetişmesi anlamında önemli çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca insanlarımızın sağlıklı ortamlarda yaşaması için çalışıyoruz. İnanıyorum ki gelecek zamanlarda yaptığımız ve yapacağımız tüm bu faaliyetler insanlarımızın yaşam koşullarını daha üst seviyelere çıkartacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle büyük sorumluluklar üstlenerek çalışmalarını yurdun dört bir yanında fedakarca sürdüren doktorlarımız ile diğer sağlık personelimizin Tıp Bayramını kutluyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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