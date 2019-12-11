Başkan Taban Üniversite Öğrencileriyle Buluştu
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Başkan Taban Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl İşletme Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu öğrencileriyle kampüs kantininde bir araya geldi.

11.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:18
Başkan Taban Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Şehrin tüm dinamikleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunan Belediye Başkanı , zaman zaman farklı organizasyonlarda farklı kesimlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda bugün üniversite öğrencileriyle kampüs kantininde bir araya gelen Taban, öğrencilerin 'e ilişkin fikir ve önerilerini dinledi.

İnegöl İşletme Fakültesi ve İnegöl Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin bulunduğu buluşma, 11.00'da kampüs kantininde gerçekleştirildi. Burada öğrencilerle şehir hakkında konuşan Taban, aynı zamanda gençler gelecekleriyle ilgili kariyer planlamaları konusunda tavsiyelerde de bulundu. Yaklaşık 1 buçuk saat süren buluşmada, öğrencilerin İnegöl'e ilişkin talepleri ve hatta hayalleri de konuşuldu. Yaşadıkları sorunları da aktaran öğrencilerin dile getirdiği konular not alındı. Buluşma, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Kaynak: Bültenler
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