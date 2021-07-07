Başkan Taban şampiyon öğrenciyi ödüllendirdi

Belediye Başkanı Alper Taban, Türkiye Okul Sporları Satranç Turnuvasında şampiyon olan Muzaffer Samda İlkokulu öğrencisi Zeynep Sönmez'i makamında ağırladı.

Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu 2/G sınıfı öğrencisi Zeynep Sönmez, 2021 Türkiye Okul Sporları Satranç Turnuvası Finalinde Minikler B-Kızlar kategorisinde oynadığı tüm maçları kazanarak namağlup Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyon öğrenciyi, Belediye Başkanı Alper Taban makamında kabul etti.

Bugün 10.00'da ailesiyle birlikte Başkanlık makamında Belediye Başkanı Alper Taban ile bir araya gelen Zeynep Sönmez, turnuva süreci ve rakipleriyle yaşadığı zorlu mücadeleleri anlattı. Başkan Taban, Zeynep Sönmez'in namağlup şekilde şampiyon olmasının çok büyük bir başarı olduğunu kaydederek tebriklerini iletti. Katılacağı diğer turnuvalar için de başarı dileklerini sunan Başkan Taban, Zeynep Sönmez'e bu başarısından dolayı hediye takdiminde de bulundu.

Kaynak: Bültenler