Başkan Taban huzur evi sakinleriyle buluştu
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Başkan Taban huzur evi sakinleriyle buluştu

Başkan Taban huzur evi sakinleriyle buluştu
Bültenler - Haberler | Güncel

Pandemi sürecinde uygulanan tedbirler kapsamında uzun süre dışarı çıkamayan Huzurevi sakinleri, 1 buçuk yıl aradan sonra Belediye Başkanı Alper Taban ile DOSTUM tesislerinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Pandemi döneminde büyük fedakarlık yaparak uzun süre toplumdan kendini izole eden Huzurevi sakinleri, normalleşme süreciyle beraber yeniden sosyal hayata dahil olmaya başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, yaklaşık 1 buçuk yıl aradan sonra Huzurevi sakinlerini İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezinde (DOSTUM) düzenlenen kahvaltıda konuk etti.

Başkan Taban, huzurevi sakinleriyle uzun bir aranın ardından görüşerek hasret giderdi. Kahvaltıda aynı sofrayı paylaşıp tüm misafirlerle sohbet eden Başkan Taban, huzurevi sakinlerinin taleplerini de dinledi. Başkan Taban, kahvaltı sonrası yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: "Pandemi sürecinde en büyük fedakârlığı gösterenlerden biri de yaşlılarımız oldu. Pandemi nedeniyle yaklaşık 1 buçuk yıldır Huzurevi sakinlerimiz sosyal hayattan izole olmuştu. Bu süreçte çok bunaldılar. Bizlerde büyüklerimiz için bir kahvaltı programı gerçekleştirmek istedik. Onları memnun etmek, onlar kadar bizleri de mutlu ediyor. Onların sadece bakımları ve korunmaya muhtaç olmaları değil, aynı zamanda kendilerini iyi hissetmeleri de gerekmektedir. Bizler İnegöl Belediyesi olarak yaşlılarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye her zaman hazırız. Unutmayalım ki, yaşlılarımıza hürmet, ömrümüze bereket katacaktır" dedi.

Kaynak: Bültenler

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