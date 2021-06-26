Başkan Taban gençlerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Taban gençlerle buluştu

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın - Haberler | Güncel

- Başkan Taban gençlerle buluştu İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban belirli aralıklarla yapılan 'Çaylar Başkandan' buluşmaları kapsamında Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi.

- Başkan Taban gençlerle buluştu

BURSA - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban belirli aralıklarla yapılan 'Çaylar Başkandan' buluşmaları kapsamında Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi.

Şehirde yaşayan her yaştan bireyle bir araya gelerek fikir ve görüşlerini alan Belediye Başkanı Alper Taban, belirli aralıklarla yapılan gençlik buluşmalarını sürdürüyor. Çaylar Başkandan sloganıyla daha önce de farklı lokasyonlarda öğrenciler ve gençlerle bir araya gelen Alper Taban, Cuma günü YKS sınavına girecek öğrencilerin ağırlıkta olduğu bir grupla Gençlik Merkezinde buluştu.

Sosyal medya hesaplarından yapılan davet üzerine Cuma günü 17.00'da Kültür Sanat ve Gençlik Merkezine gelen öğrenciler, Başkan Taban ile yaklaşık 1 buçuk saat süren bir sohbet gerçekleştirdi. YKS sınavından gençlerin hedeflerine, şehirle ilgili beklenti ve hayallerden geleceğe dair planlara pek çok konunun sohbet ortamında masaya yatırıldığı buluşmada, öğrencilere çay, kahve ve tatlı ikramları da yapıldı.

Gençlerle buluşma programına gitarıyla katılan bir genç, seslendirdiği şarkılarla kulakların pasını sildi. Şiirler ve şarkılarla süslenen programda gençler merak ettiklerini Başkan Alper Taban'a sordu, Başkan Taban da şehirle ilgili gençlerin görüş ve önerilerini dinledi. Karşılıklı sohbet sırasında geleceğin İnegöl'ünün temellerini atacak öneriler, gençlerin hayalleri dinlendi. Başkan Taban, YKS sınavına girecek tüm öğrencilere bu vesileyle başarı dileklerini iletti.

Başkan Taban gençlerle buluştu
Başkan Taban gençlerle buluştu
Başkan Taban gençlerle buluştu
Başkan Taban gençlerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın

Yeni hayatına dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefinde matematik öğretmenliği var
Yeni hayatına dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefinde matematik öğretmenliği var
Fakülte kapısı, velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla geç kalan gence açıldı
Fakülte kapısı, velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla geç kalan gence açıldı
YKS'ye girecek engelli genci kucaklarında taşıyarak sınava böyle yetiştirdiler
YKS'ye girecek engelli genci kucaklarında taşıyarak sınava böyle yetiştirdiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Deniz Poyraz Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Burak Özçivit Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Metin Oktay Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Taban gençlerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 14:29:57. #1.14#

title