Başkan Taban, engelli personelle buluştu
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Başkan Taban, engelli personelle buluştu

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde belediyede çalışan engelli personellerle bir araya geldi.

04.12.2019 09:29 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:30
Başkan Taban, engelli personelle buluştu

3 Dünya Engelliler Gününü gün boyu süren farklı etkinliklerle kutlayan , kurumda çalışan engelli personeli de unutmadı. Belediye Başkanı , İnegöl Belediyesi'nin engelli personeliyle bir araya geldi.

Kent Müzesi fuaye alanında 15.30'da engelli personelle buluşan Başkan Taban'a Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ile birlikte meclis üyeleri ve AK Partili bazı yöneticiler de eşlik etti. Burada engelli personelle sohbet edip günlerini kutlayan Taban, ayrıca personele hediye takdiminde de bulundu. Personele bir talepleri olup olmadığını da soran Başkan Taban'a personeller de teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Bültenler
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