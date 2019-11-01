Başkan Taban'dan kan bağışı çağrısı

01.11.2019 15:24

İnegöl Belediyesi'nin talebiyle mobil kan bağışı aracı, Kızılay Haftası kapsamında üç gün boyunca vatandaşları kan bağışına bekliyor. Bugün mobil kan bağışı aracında görevli personelle ve kan veren vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban; " Kızılay Haftası sebebiyle mobil kan bağışı aracımızı ziyaret edip, görevli personeli ve duyarlı vatandaşlarımızı tebrik etmek istedik. İnsani yardımlarda öncü bir kuruluş olan ve adından söz ettiren, beslenme, barınma ve kan bağışı gibi bir çok alanda etkin çalışmalar yürüten Kızılay'ın, Türkiye'de ve özellikle dünya üzerinde güçlü bir misyonu var. Kan bağışı da bu anlamlı çalışmaların büyük bir kısmını içeriyor. Üç gün boyunca mobil kan bağışı aracı belediye binamızın önünde kan bağışlarınızı bekliyor olacak. Kızılay köklü bir kuruluş. Bizler millet olarak merhametli, yardımsever ve iyilikten yanayız. Yardım elimizi her koşulda mazlumdan ve ihtiyaç sahibi olandan yana uzatırız. Kızılay bu anlamda gönülleri kazanan uluslararası çalışmalara öncülük ediyor. Ülkeler arasında aynı zamanda iyilik elçisi olma vazifesi görüyor." açıklamasında bulundu.

KAN BAĞIŞI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Kızılay'a yapılan yardımın, insanlığa yapılan yardım olduğunu ve kan bağışının önemini vurgulayan Başkan Taban"; 1868 yılında yola çıkan ve insani yardım çalışmalarında köklü bir kuruluş olarak çalışmalarına devam eden Kızılay geçtiğimiz yıl 3 milyon 850 bin hastaya kan ulaştırmış. 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan ve dünyadaki ilk "Kızılay" olan, uluslararası harekete "kızıl ay" amblemini de veren de Türk Kızılay'ıdır. Kızılay, yurtta ve dünyada insani yardım elini uzatmaya devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana doğal afetlerden etkilenen 100'ün üzerinde ülkeye uluslararası yardımlarda bulunan Kızılay, aynı zamanda kan bağışında etkin bir çalışma sürdürüyor. Kanın tek kaynağı insan. Ülke çapında her 4 saniyede, 1 ünite kana ihtiyaç duyuluyor. Kan bağışı ise bu anlamda hayati önem taşıyor. Bu yüzden Kızılay'ın haklı gururunun içinde gönüllü bağışçıların gücü yer alıyor. Bugün itibarı ile mobil kan bağışı aracımız kan bağışında bulunacak vatandaşlarımızı bekliyor olacak. Emeği geçen görevli personelimize ve kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler