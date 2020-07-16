Başkan Taban'dan İnegölspor'a 1 Milyon Prim Sözü Play-Off oynama hakkı elde eden Bordo Beyazlı temsilcimiz İnegölspor'a, Play-Off'lardan başarılı bir sonuçla dönülerek 1. Lige çıkılması durumunda 1 milyon TL prim sözü verdi.

Belediye Başkanı Alper Taban, pandemi nedeniyle uzun süre zorunlu ara verilen liglerin bu şekliyle tescil edilmesi ve Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz İnegölspor'un play off'lara katılmaya hak kazanması sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Zorlu Play-Off müsabakaları öncesi Bordo Beyazlı temsilcimize başarı dileklerini ileten Başkan Alper Taban, İnegölspor'un Play Off serisinden şampiyonluk ile dönmesi ve bir üst lige çıkması halinde takıma 1 Milyon TL'lik şampiyonluk primi vereceğini de açıkladı.

İNEGÖL DEV İNEGÖLSPOR BAYRAĞIYLA SÜSLENDİ

Göreve geldiği günden bu yana şehrin parlayan yıldızı İnegölspor'a sahip çıkıp maddi ve manevi destekte bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bir üst lige çıkmak için mücadele edecek olan bordo beyazlı ekibe şampiyonluk yolunda büyük bir jest yaparak 1 milyon TL'lik prim vereceğini açıkladı. Ayrıca şampiyonluk parolasıyla çıktığı yolda Bordo Beyazlı ekibe destek amacıyla dev bir İnegölspor bayrağını şehrin en merkezi noktasına asarak şehirde bir hava oluşması için adım attı.

Başkan Alper Taban, play off yolunda bordo beyazlı camiaya başarı dileklerini ileterek; "İnşallah takımımız Antalya'dan güzel sonuçlarla dönecek. Bizler de sözünü verdiğimiz gibi 1 milyon TL'lik primi işadamlarımızın da destekleriyle oluşturacağımız kaynakla sağlayacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler