Başkan Taban'dan İmotim Yönetimine Ziyaret
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Başkan Taban'dan İmotim Yönetimine Ziyaret

Başkan Taban'dan İmotim Yönetimine Ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Belediye Başkanı Alper Taban, kısa bir süre önce İMOTİM AVM Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Alican Yavaş ve yönetimini ziyaret etti.

Mobilyanın Başkenti İnegöl'de 40 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve 150 üretici mobilya firmasının yer aldığı İMOTİM Mobilya AVM, Ağustos ayında yapılan genel kurul ile yeni yönetimini belirlemişti. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki meclis üyeleri ile birlikte İMOTİM AVM yeni Yönetim Kurulu Başkanı Alican Yavaş ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.

İMOTİM AVM yönetim katında gerçekleşen ziyarette, Başkan Alper Taban Alican Yavaş ve yönetimine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. İnegöl Mobilyası ve ekonomi üzerine yapılan sohbette, ayrıca İnegöl özelinde de istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: Bültenler

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