Başkan Taban Bursa Ampute Futbol Takımını Ziyaret Etti

İnegöl Belediyesi'nin şehrimize kazandırdığı önemli değerlerden biri olan Yeniceköy Mahallesindeki Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), özellikle bungalov evlerin de yapılmasının ardından doğa ve sporseverlerin uğrak yeri haline geldi. Fiziki imkanları ve doğayla iç içe konumuyla dikkat çeken DOSTUM, 5 Kasım tarihinden bu yana Bursa Ampute Gücü Futbol Takımına ev sahipliği yapıyor.

TATLI İKRAM EDİP BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİ

Bursa Ampute Gücü futbol takımı oyuncuları, teknik heyeti ve yöneticileri yeni sezon öncesi DOSTUM'da başarılı bir kamp geçirirken, Belediye Başkanı Alper Taban'da bugün beraberindeki heyetle birlikte takımı ziyaret etti. Bursa Ampute Gücü Kulübü Başkanı Faruk Kuzu ile yöneticiler, teknik heyet ve sporcularla bir araya gelen Başkan Taban, tatlı ikramında bulunup yeni sezon öncesi takıma başarılar diledi.

Ampute futbol takımıyla gerçekleşen buluşmada bir konuşma yapan Başkan Taban, "Ampute milli futbol takımımız bizlere büyük bir gurur yaşattı. Normal futbolda istediğimiz başarıyı bir türlü elde edemedik ama sağ olsunlar ampute sporcularımız bizleri gururlandırdılar. Sizler de inşallah bulunduğunuz ligde güzel başarılar elde edersiniz. Kazasız belasız bir sezon diliyorum" dedi.

Bursa Ampute Gücü futbol takımının 5 Kasım'dan bu yana DOSTUM Merkezinde Bungalov evlerde konakladığını hatırlatan Taban, "Bizler de bugün İlçe Başkanımızla, yöneticilerimiz ve meclis üyelerimizle birlikte kendilerini ziyaret etmek istedik. 2013 yılında kurulan Bursa Ampute Gücü Spor Kulübümüz, geride kalan 5 yılda önemli başarılara imza attılar. Geçtiğimiz yıl da şampiyon oldular. Kulübümüz önemli bir amaç için kuruldu. Bursa'da vatani görevi yaparken bir uzuvlarını kaybeden, doğuştan engelleri olan, geçirdikleri trafik kazaları sonrasında kendilerini evlerine hapseden bireylerin spor yaparak hayatın içinde yer alması amacıyla kurulan spor kulübü. Aslında Ampute futbolunu Türkiye'de birçok sporsever, İstanbul'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Milli Takımımız ile tanıdı. Geçtiğimiz günlerde de yine Ampute Milli Takımımız, Meksika'da gerçekleştirilen Dünya Kupası finalinde penaltılarda Angola'ya 5-4 mağlup olarak turnuvayı 2. sırada tamamladı. Bursa Ampute Spor Kulübümüz de bu sezon Süper ligde mücadele edecek" diye konuştu.

Buluşma sonrası bungalov evler önünde toplu fotoğraf çekimi yapılırken, kulüp yöneticileri tarafından Başkan Taban'a da üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.