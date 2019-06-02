Başkan Sürekli ve Kızılelma İzmir Platformu iftarda buluştu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli tarafından Kızılelma İzmir Platformu Yürütme Kurulu'na iftar yemeği verildi. Yemek sonrası konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, hedeflerini ve siyasi projelerini açıklayarak, "İl binamızda ışıkların hiç sönmemesi için gerekeni yapacağız" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve Kızılelma İzmir Platformu Yürütme Kurulu, iftarda buluştu. Herkesin yeni sürecin bir parçası olacağını, il binasının hem çözüm hem de proje merkezine dönüşeceğini belirten Başkan Sürekli, şunları söyledi: "Birçok dalda farklı çalışmaların yapılacağı bir il binamız var. İşe binamızdan başlıyoruz. Burası aynı zamanda sivil topum örgütlerimizin dahil olacağı ya da bağımsız olarak çalışabilecekleri bir merkeze dönecek. Gençlerimiz için 'Fikir Atölyeleri'miz olacak. Konumuz sadece siyaset değil. Fikrine, yeteneğine, projesine güvenene her türlü imkan sağlanacak. Proje birimleri, eğitim çalışmaları, konferans ve panellerle, kültürel etkinlikleriyle il binamız 24 saat ışıkların hiç sönmediği, toplumun bütün kesimlerine açık bir 'Millet Akademisi'ne dönüşecek. Binamızın fiziki şartlar onlarca çalışmanın bir anda yapılabileceği koşullara uygun. STK'lar isterlerse bütün toplantı ve etkinliklerini binamızda yapabilecekler. Ayrıntıları daha sonra açıklayacağız. Parti binaları milletin sorunlarını taşıdığı, dilediğinde bir kahve içmeye geldiği, sosyal yerlerdir de aynı zaman. Biz şimdi bu çıtayı daha da yukarıya taşıyacağız. İl binamızda ışıkların hiç sönmemesi için gerekeni yapacağız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA