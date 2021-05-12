Başkan Sürekli'den Ramazan Bayramı açıklaması
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Başkan Sürekli'den Ramazan Bayramı açıklaması

Başkan Sürekli'den Ramazan Bayramı açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ramazan Bayramı dolayısıyla açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bayramların birleştirici gücü ve dayanışma ruhuna dikkat çekerek, "Tüm dünyayı sarsan salgınla ülke olarak mücadelemiz sürerken anladık ki, en büyük nimet sağlık.

Ramazan Bayramı dolayısıyla açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bayramların birleştirici gücü ve dayanışma ruhuna dikkat çekerek, "Tüm dünyayı sarsan salgınla ülke olarak mücadelemiz sürerken anladık ki, en büyük nimet sağlık. Sevdiklerimizle huzur ve güvenle buluşacağımız bayramlar yakındır. İnşallah, hep birlikte bu musibeti de geride bırakacak güç, bizim içimizdedir" diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ramazan Bayramı dolayısıyla açıklama yaptı. Başkan Sürekli, "Bir Ramazan-ı Şerifi daha geride bırakarak mübarek Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Salgın tehlikesinin gölgesinde geçirdiğimiz son bayram olması en büyük temennimiz. Sahip olduğumuz en büyük hazinenin sağlık olduğunu, dünya hırsının dünyada kaldığını tecrübe ederken bir kez daha anladık ki; Türk milleti olarak sahip olduğumuz başlıca değer, birlik ve beraberliğimiz; zorluklarla mücadele ederken hep birlikte gösterdiğimiz sabır ve basirettir. İnşallah bu badireyi de tedbirlerimizi elden bırakmayarak ilim, tevekkül ve sağduyu ile atlatacağız. Bu süreçte, vatandaşlarımızın her an yanında olduk. Her ihtiyacında elimizi uzattık. Son ana kadar, son vakaya kadar da böyle olmaya devam edecek" dedi.

"Gözü dönmüşleri Allah ıslah etsin"

Komşusu açken tok yatmayan, mağdurun ve mazlumun her zaman yanında olan köklü bir kültürün temsilcileri olduğumuzu hatırlatan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu mübarek günlerde, İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya saldırarak masumların canına kastedecek kadar gözü dönmüşleri Allah ıslah etsin. Rabbim, Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Aklımız ve yüreklerimiz onlarla. Ramazan Bayramı, tüm dünyadaki mağdur ve mazlumların ayağa kalkarak zalime diz çöktürdüğü; huzur ve barışın hakim olduğu bir dünyanın vesilesi olsun. Terörün ve insanlık ayıplarının son bulduğu, akan kanların durduğu, haklı olanın kazandığı güzel yarınları inşallah hep beraber yaşayalım."

"Diliyoruz ki birbirimize sarılamadığımız son bayram olur"

Bayram süresince salgın tedbirlerine azami ölçüde uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini hatırlatan Başkan Sürekli, "Diliyoruz ki bu bayram, birbirimize sarılamadığımız, büyüklerimizin ellerini, çocuklarımızın gözlerini öpemediğimiz son bayram olur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor; yüreklerimize huzur, ülkemize dirlik, dünyaya kardeşlik ve barış getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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