Başkan Sürekli, Alsancak'ta esnaf turu yaptı

MARDİN (İHA) - Karşıyaka'da bazı eski dönem ilçe belediye başkanlarıyla buluşmasının ardından Konak'ta Mardin Ziyaretliler Köyü Derneği, Konak Kızılay Şubesi yöneticileri ve esnafla bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "20 yıllık iktidarımızda, durmadan çalışarak başarıya ulaştık" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karşıyaka'da bazı eski dönem ilçe belediye başkanlarıyla buluşmasının ardından Konak'taydı. Mardin Ziyaretliler Köyü Derneği ve Konak Kızılay Şubesi yöneticileri ile bir araya gelen Sürekli, daha sonra Alsancak esnafı ile çay içerek sohbet etti. Başkan Sürekli, "Emek vermeden, verim elde edemezsiniz. 20 yıllık AK Parti iktidarında atılan hiçbir dev adım, yapılan hiçbir reform kendiliğinden gelmedi. Milletimizle omuz omuza, vefayla, içtenlikle, durmadan çalışarak başardık. Her sorunu böyle aştık. İzmir'imize emek vermiş değerli başkanlarımızla güne başladık. Mardinli hemşerilerimizi dinledik. Türk Kızılayı Konak Şubesinden bilgi aldık ve esnafımızla hasbıhal ettik. Asla yorulmadık, her zamanki gibi birliğimizden güç aldık" diye konuştu.

"AK belediyecilik, farkını hep ortaya koydu"

İzmir'e hizmet etmiş eski ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, başkanların görüşlerini aldıktan sonra gündemi ve çalışmalarını değerlendirdi. AK belediyeciliğin farkını her zaman ortaya koyduğunu belirten Başkan Sürekli, "Her birine, ilçelerimize ve şehrimize bıraktıkları eserler için hayat verdikleri projeler için teşekkür ediyorum. Bizdeki bayrak yarışı tavizsiz ve zafiyetsizdir. Her arkadaşımız dava için çalışmaya devam eder. Görüşleri her zaman bizim için önemlidir. İzmir'de taş üstüne taş koymuş, gerçekten üretmiş ve halka hakkaniyetle hizmet etmiş arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunuyoruz. AK belediyeciliği yaşamış ilçelerimizde, vatandaşlarımızın özlemini, hiç yaşamayanlardaki heves ve isteği görüyoruz. İnşallah İzmir'i büyük oranda gerçek belediyecilikle buluşturacağız" sözlerine yer verdi.

"Düzlüğe hep birlikte çıkacağız"

Mardin Ziyaretliler Köyü Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek üyeleri tek tek dinleyen Sürekli, şöyle konuştu: "AK Parti olarak bugüne kadar milletimizi nasıl hiçbir sorunun altında bırakmadıysak, yine bırakmayacağız. Dünyanın yaşadığı bu dalgalanmayı da atlatacağız. Elektrik ile ilgili gerekli tedbirler alınıyor, yeni düzenlemeler üstünde çalışılıyor. Halkımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. 20 yılda dev yatırımlar hayata geçirdik. Yatırım kaynaklarımızı sosyal yardımlara kaydırıyoruz. Çok daha fazla sayıda vatandaşımıza destek vereceğiz. Döviz stabil hale geldi, bahar ayları ile enflasyon da düşüş başlayacak. Kendi doğal gazımızı üretmeye başlayacağız. Yakıtta genel anlamda düşüş bekleniyor, mutlaka yeni düzenlemeler yapılacak. Cumhurbaşkanımız da sıklıkla ifade ediyor. 20 yıl boyunca nasıl hep düze çıkıp, istikrar sağlayıp, gelişmeyi sürekli kıldıysak yine öyle olacak."

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde esnaf turu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, program kapsamında Alsancak'ta Gül Sokak'tan başlayarak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnafla çay içerek sohbet eden Sürekli, talep ve önerileri dinledi. Daha sonra Türk Kızılayı Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı'yı ziyaret edip Başkan Şanlı'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Sürekli, "Kızılay, ülkemizin dayanışma gücü, dayanışma adresi. Konak şubesi de bu gücü canla başla halkımızla buluşturan başarılı bir ekipten oluşuyor. Giysi kumbaraları ve 3 aktif sosyal marketleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerimize büyük destek verdiklerini biliyoruz. Farklı ilçelerde de benzer çalışmalar yapacaklarını memnuniyetle öğrendik. Öğrencilerimize verdikleri burslar, yaptıkları gıda ve hijyen yardımları, engelli kardeşlerimize sundukları ekipman destekleri ve cezaevlerindeki rehabilitasyon çalışmalarının artarak sürdüğünü öğrendik. Tüm bu çalışmalar, gönüllülük ister, devamlılık ister. Kızılay bunu her daim başarmıştır. Konak şubesi başkan ve gönüllülerine de teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR

