Başkan Sunar, Halk Gününde vatandaşları ağırladı

21.09.2019 11:25

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Belediye tarafından her ay düzenlenen Halk Günü Toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.



Belediye binasında gerçekleştirilen toplantı da, Palandöken Belediyesi yetkilileri tam kadro hazır bulundu. Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Sunar, toplantıda misafir ettiği vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Kısa süre içinde önemli çalışmalara imza attık. İlçemizde birçok alanda ivedilikle çözülmesi gereken birçok problemi çözdük ve çözmeye de devam ediyoruz. Mümkün oldukça vatandaşlarımızın taleplerini bizzat direk dinlemek ve sizlerle istişare etmek hem işlerimizi daha da kolaylaştırıyor hem de yeni fikirlerle daha güzel hizmetlere olanak sağlıyor. Bu bağlamda yapmış olduğumuz asfalt, kaldırım, yapı-onarım çalışmalarımızı da birlikte değerlendirme fırsatı buluyoruz. Bu çerçevede sizleri Palandöken Belediyemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Tüm birim sorumlularımızla sorunları direk çözüme kavuşturmanın peşindeyiz. Palandöken Belediyemiz, ilçede yaşayan vatandaşlarımızın en iyi şekilde hayatlarını sürdürmesi için çalışmalarını sürdürüyor."



Belediyede bulunan vatandaşlara, yapılan hizmetlerden de bahseden Başkan Sunar, "İnşaat sezonu başladığından beri bir çok iş gerçekleştirildi. İlçemizde problem olan, vatandaşlarımızın hayatlarını olumsuz etkileyen alanlara yoğunlaştık. Bir çok sorunu çözüme kavuşturduk. Dolu dolu bir sezon geçirdik. Özellikle çocuklarımızın sosyal donatı alanları olan parklarımızda önemli yenilikler gerçekleştirdik. Parklarımızın hem çevre düzenlemelerini hem de oyun aletlerini yeniledik. Çocuklarımızı, daha modern alanlarda güvenli bir şekilde oynamalarını görmek bizlere büyük mutluluk veriyor" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA