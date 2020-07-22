Başkan Sunar, Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümünü kutladı
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Başkan Sunar, Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümünü kutladı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Sunar, Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümünü kutladı
22.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:43

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Orhan, mesajında, 23 Temmuz 1919'da yeni bir dirilişin başlatıldığını belirtti.

Kongrenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kutlu dirilişe imza attığını aktaran Sunar, "23 Temmuz, 'Vatan bir bütündür asla parçalanamaz' hükmünün cihana haykırıldığı kutlu tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Tarih şüphesiz bu kongremizi ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir' ifadeleriyle Erzurum Kongresinin Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından biri olduğuna vurgu yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Sunar, işgale karşı direnmenin ilk örneklerinden biri olan Erzurum Kongresinin, cumhuriyete giden yolu açtığını ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı kongre olarak tarihe geçtiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Erzurum, dün olduğu gibi bugün de Anadolu'nun özünü oluşturan ruhun kaynağı olmuştur. 15 Temmuz buna örnektir. Dün Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Cumhuriyet kuran bu kutlu şehir, 15 Temmuz'da da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aynı duruşu göstermiş, vatanın yılmaz bekçileri olduğunu cihana haykırmıştır ve 'Cumhuriyet kuran şehir, cumhuriyetin bekçisidir' kaydını düşmüştür. Manda ve himaye reddedilerek ilk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesi kararını alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki kahramanlık örneği gösteren delegeleri ve bağımsızlık mücadelesinde can verme sırrına eren aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

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