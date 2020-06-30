Başkan Sunar'dan Kırsal mahallelere çıkarma Palandöken Belediyesi ilçe merkezinde gerçekleştirdiği alt ve üst yapı çalışmalarını, kırsal mahallelerde de hayata geçiriyor.

Palandöken Belediyesi ilçe merkezinde gerçekleştirdiği alt ve üst yapı çalışmalarını, kırsal mahallelerde de hayata geçiriyor. Daha yaşanabilir ve refah düzeyi yüksek mahaller oluşturmak kaydıyla yürütülen çalışmalarla ilçe Markalaşma sürecinde ciddi ivme kazanıyor.

Palandöken Hedefi

Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, Palandöken'i kırsal ve merkeziyle bir bütün olarak değerlendirdiklerini, Turizm ilçesi olma yolunda hedef oluşturan Palandöken'in vizyonunu yüksek tuttuklarını belirtti.

Mahalle Mahalle Gönül Seferberliği

İlçe kırsalındaki çalışmaları sahada inceleyen Sunar, fiziki çalışmaların yanı sıra gönül belediyeciliğinden de asla taviz vermediklerini, AK Belediyecilik sinerjisini mahalle mahalle ilçeye taşıdıklarını bildirdi.

Sunar Sahadaydı

Gezi ve inceleme programları kapsamında Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kırsaldaki mahallelere çıkarma yaptı. Başkan yardımcılarıyla birlikte mahalle sakinleriyle birebir görüşen ve istişare eden Başkan Sunar, talep, sorun ve önerileri aldı. Mahallelerin geleceğini vatandaşlarla birlikte planlayan Başkan Sunar, bu yaklaşımıyla gönül Belediyeciliğinin de esasını yerine getiriyor.

Saha çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Sunar, "Tevazu samimiyet ve gayret ile "gönül belediyeciliği" düsturuyla vatandaşlarımızın huzurundayız. Muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla mahallerimizin geleceğini birlikte planlıyoruz" dedi.

Yaz Sezonu Çalışmaları

Yaz sezonunu dolu dolu geçirmek için 7/24 esasıyla çalıştıklarını belirten Başkan Sunar, "Hafta içi AK Parti Erzurum İl Başkanımız Sayın Mehmet Emin Öz'le birlikte ilçe merkezinde yürüttüğümüz çalışmaları inceledik. İlçemizi 2023 hedefine taşıyacak önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bugün de kırsaldaki mahallelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Oluşan yeni talepler, sorunlar ve önerileri almak ve gereğini yapmak üzere buradayız. İlçe sakinlerimizin görüşü, olmazsa olmazımız. Mahallerimizin birçok sorununu bu yaklaşımla çözüme kavuşturduk. Palandöken Belediyesi olarak ilçe sakinlerimizin 7/24 emrindeyiz." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA