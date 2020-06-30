Başkan Sunar'dan Kırsal mahallelere çıkarma
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Sunar'dan Kırsal mahallelere çıkarma

Palandöken Belediyesi ilçe merkezinde gerçekleştirdiği alt ve üst yapı çalışmalarını, kırsal mahallelerde de hayata geçiriyor.

Başkan Sunar'dan Kırsal mahallelere çıkarma
30.06.2020 09:16 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:19

Palandöken Belediyesi ilçe merkezinde gerçekleştirdiği alt ve üst yapı çalışmalarını, kırsal mahallelerde de hayata geçiriyor. Daha yaşanabilir ve refah düzeyi yüksek mahaller oluşturmak kaydıyla yürütülen çalışmalarla ilçe Markalaşma sürecinde ciddi ivme kazanıyor.

Palandöken Hedefi

Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, Palandöken'i kırsal ve merkeziyle bir bütün olarak değerlendirdiklerini, Turizm ilçesi olma yolunda hedef oluşturan Palandöken'in vizyonunu yüksek tuttuklarını belirtti.

Mahalle Mahalle Gönül Seferberliği

İlçe kırsalındaki çalışmaları sahada inceleyen Sunar, fiziki çalışmaların yanı sıra gönül belediyeciliğinden de asla taviz vermediklerini, AK Belediyecilik sinerjisini mahalle mahalle ilçeye taşıdıklarını bildirdi.

Sunar Sahadaydı

Gezi ve inceleme programları kapsamında Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kırsaldaki mahallelere çıkarma yaptı. Başkan yardımcılarıyla birlikte mahalle sakinleriyle birebir görüşen ve istişare eden Başkan Sunar, talep, sorun ve önerileri aldı. Mahallelerin geleceğini vatandaşlarla birlikte planlayan Başkan Sunar, bu yaklaşımıyla gönül Belediyeciliğinin de esasını yerine getiriyor.

Saha çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Sunar, "Tevazu samimiyet ve gayret ile "gönül belediyeciliği" düsturuyla vatandaşlarımızın huzurundayız. Muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla mahallerimizin geleceğini birlikte planlıyoruz" dedi.

Yaz Sezonu Çalışmaları

Yaz sezonunu dolu dolu geçirmek için 7/24 esasıyla çalıştıklarını belirten Başkan Sunar, "Hafta içi AK Parti Erzurum İl Başkanımız Sayın Mehmet Emin Öz'le birlikte ilçe merkezinde yürüttüğümüz çalışmaları inceledik. İlçemizi 2023 hedefine taşıyacak önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bugün de kırsaldaki mahallelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Oluşan yeni talepler, sorunlar ve önerileri almak ve gereğini yapmak üzere buradayız. İlçe sakinlerimizin görüşü, olmazsa olmazımız. Mahallerimizin birçok sorununu bu yaklaşımla çözüme kavuşturduk. Palandöken Belediyesi olarak ilçe sakinlerimizin 7/24 emrindeyiz." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak Haber
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu Haber
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme Haber
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı Haber
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı Haber
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti Haber
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya...
Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti
Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Son dakika: İran yargısı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump için yakalama kararı çıkardı
Son dakika: İran yargısı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump için yakalama kararı...
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Adnan Menderes Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Ebru Şallı Safiye Soyman İbrahim Tatlıses
Spor Mete Kalkavan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Çocuk Bursa Karar
Şu an buradasınız: Başkan Sunar'dan Kırsal mahallelere çıkarma - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 09:20:32. #1.15#
title