Başkan Sülük'ten birim amirleriyle istişare toplantısı

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, belediye birim amirleriyle istişare toplantısı yaptı.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Sülük, yapımı devam eden çalışmalar hakkında birim amirlerinden bilgi alırken, yeni yılda yapılması planan yatırmalarla ilgili görüş alış verişinde bulundu.

Vatandaşların belediye'den beklentilerini karşılama noktasında mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını 2021 yılında da sürdürdüklerini dile getiren Başkan Sülük, "Hizmet üretmek için var gücümüzle çalışmalarımızı bu yıl içerisinde tamamladık. Hizmette eşitlik prensibini göz önünde tutarak, her mahallemize eşit imkanda hizmetler götürdük. Bu zamana kadar çalışmalarımızda durma, yorulma kaygısını düşünmeden çalışmayı ilke edindik. Yapacağımız çalışmalar için aynı üretken belediyecilik ilkesi ile hareket edip; ilçemiz de daha fazla hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi. - ÇORUM

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