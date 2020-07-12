Başkan Sülük, dolma ustalarıyla bir araya geldi
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Başkan Sülük, dolma ustalarıyla bir araya geldi

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ilçede İskilip dolması ustalarıyla belediyede bir araya gelerek salgın sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uyarılarda bulundu.

Başkan Sülük, dolma ustalarıyla bir araya geldi
12.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:21

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ilçede İskilip dolması ustalarıyla belediyede bir araya gelerek salgın sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uyarılarda bulundu.

İskilip'in coğrafi işaret alan ürünlerinden olan "İskilip Dolması"nın yapımında belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetimler gerçekleştirileceğini dile getiren Belediye Başkanı Ali Sülük, korona virüs tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.

Sülük, İskilip Dolmasının kalitesinin artırılması, kaliteli malzeme kullanılmasını istedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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