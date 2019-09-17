Başkan Süer'den Van Et ve Süt Kombinası Müdürlüğü binasında inceleme

17.09.2019 17:11

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Van Et ve Süt Kombinası Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaat alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Kombina Müdürü Nesim Baykara eşliğinde şantiye alanının tamamımı tek tek gezen Başkan Süer, Van'a yakışır standartlarda bir proje hazırlandığını söyledi. Süer, "2011'de meydana gelen deprem sonrası yeni yerinde hizmet vermeye hazırlanan 16 bin metrekarelik kapalı alan üzerine kurulmuş alanda lojman, misafirhane, biyolojik arıtma sistemi, çevre düzenlemesine kadar her ayrıntı düşünülmüş. Bölgemizin en önemli kurumlarından biri olan Et ve Süt Kombina Müdürlüğünün yeni hizmet binasının modern, kente yakışır görünümü memnuniyet vericidir. Müdürümüz nezdinde projede emeği geçen herkesi tebrik ediyor, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Süer, ziyaretin anısına aynı zamanda VANTB üyesi olan Gökçenay Grup adına Şantiye Şefi Bora Turhan'a plaket takdim etti. - VAN

Kaynak: İHA