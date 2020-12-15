Başkan Süer: "Alışveriş yerel marketten yapılır yerli esnaf kazanır"
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Başkan Süer: "Alışveriş yerel marketten yapılır yerli esnaf kazanır"

15.12.2020 10:12 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:15
Başkan Süer:

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, pandemi dönemiyle birlikte işleri tıkanma noktasına gelen yerel esnafa destek olunması çağrısında bulundu.

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, pandemi dönemiyle birlikte işleri tıkanma noktasına gelen yerel esnafa destek olunması çağrısında bulundu.

Pandemi dönemiyle beraber zor günler geçiren yerli esnafa bir destek çağrısı da Başkan Süer'den geldi. Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, alışveriş yaparken yerli market ve mağazaların tercih edilerek, yerel ekonomiye katkı sunulması gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Nayif Süer, "Ulusal firmalar gün be gün şube açtıkça, yerel esnafımız iş yapamaz hale geliyor. Küçük esnafımızı yaşatmamız lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Hepimize bazı görevler düşüyor. Bu görevlerin başında da yerel esnafımıza sahip çıkmak geliyor. Alışverişlerimizi mümkün olduğunca yerel esnafımızdan yapmaya gayret göstermemiz güzel bir dayanışma örneği olacaktır. Gün, dayanışma içerisinde olma günüdür. Gün, birbirimize olan saygının daha da artması gereken gündür. Gelin alışverişinizi yerel esnaftan yapın. Çünkü yerel esnaftan alışveriş ekonomiye can vermek demektir. Çünkü küçük esnaf bizi biz yapan milli ve yerli değerlerimize sahip çıkandır. Yerel esnaftan alışveriş demek ilimizin kalkınması demektir. Korona virüs salgınından en çok mağduriyet yaşayan kesimlerin başında esnaf kardeşlerimiz geliyor. Dürüstlük, dayanışma ve ticari ahlak temellerine dayanan Ahilik kültürümüz de zor zamanlarda birlik olmayı, birbirimize sahip çıkmayı öğütler. Halkımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini diliyor, tez zamanda bu süreçten çıkabilmeyi umuyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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