Başkan sözünü tuttu, Alemdar Caddesi trafiğe açıldı
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Başkan sözünü tuttu, Alemdar Caddesi trafiğe açıldı

Büyükşehir tarafından altyapı çalışması 25 günde tamamlanan Alemdar Caddesi'nde asfalt çalışması yapıldı, cadde araç trafiğine açıldı.

Başkan sözünü tuttu, Alemdar Caddesi trafiğe açıldı
02.09.2020 15:21 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:25

Büyükşehir tarafından altyapı çalışması 25 günde tamamlanan Alemdar Caddesi'nde asfalt çalışması yapıldı, cadde araç trafiğine açıldı.

Altyapı çalışmaları bir aydan daha kısa bir sürede tamamlanan Alemdar Caddesi asfaltlanarak araç trafiğine açıldı. Yoğun bir çalışma temposuyla çalışmalarını gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri asfalt çalışmasını da iki gün içerisinde tamamladı. Altyapı ve asfalt çalışmalarının ardından sıra granit kaldırımların yapılmasına geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kaldırımların da en kısa sürede tamamlanması için talimat verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, daha önce Zincirlikuyu ve Bağdat Caddelerinde altyapı çalışmaları yaparak yaşanabilecek sorunların önüne geçmişti. Her iki caddede çalışmalarını kısa sürede tamamlayan ekipler daha sonra Alemdar Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. Esnaftan gelen talep doğrultusunda Kurban Bayramı sonrası projeye başlayan Büyükşehir, 25 gün içerisinde altyapı çalışmalarını tamamladı. Bugün itibariyle biten asfaltlamanın ardından ekipler granit kaldırımların yapımına başlayacak.

İSU Genel Müdürlüğü tarafından Alemdar Caddesi'nde yapılan alt yapı çalışmalarında bölgede yaşanabilecek yağmursuyu problemini gidermek için 280 metre uzunluğunda bin 400 mm çapında beton borular kullanıldı. Ayrıca 440 metre kanalizasyon hattı ile birlikte 261 metre içme suyu hattı proje kapsamında yenilendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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