Başkan sözünü tutmadı baba ile kızının ev umudu yıkıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan sözünü tutmadı baba ile kızının ev umudu yıkıldı

Başkan sözünü tutmadı baba ile kızının ev umudu yıkıldı -Bakıma muhtaç babasıyla tek odalı evde yaşayan Lütfiye Aslan, söz verdiği halde evlerini yapmayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a sitem etti Adana'da bakıma muhtaç babasıyla bir odası yanmış tek odalı çinkoyla örtülmüş...

21.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:23

Başkan sözünü tutmadı baba ile kızının ev umudu yıkıldı

-Bakıma muhtaç babasıyla tek odalı evde yaşayan Lütfiye Aslan, söz verdiği halde evlerini yapmayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a sitem etti

ADANA - Adana'da bakıma muhtaç babasıyla bir odası yanmış tek odalı çinkoyla örtülmüş evde yaşayan Lütfiye Aslan, durumları haber olduktan sonra sosyal medyadan söz verdiği halde evlerini yapmayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a sitem etti. Aslan, "Başka hayırseverler yaptırmak için geldiler ama belediye hep biz yapacağız diyerek engel oldu. 2 gün öncede bize evi yapamıyoruz dediler. Bütün umutlarımız yıkıldı, daha da dibe battım" dedi.

4 çocuklu Halil İbrahim ile A. Aslan çifti 18 yıl önce boşandı. Anne A., 3 çocuğunu alıp baba evine giderken en küçük kız Lütfiye babası Halil İbrahim ile kaldı. Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde yaşayan baba kızın 2 odalı evlerinin bir odası ve çatısı 10 yıl önce elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Baba Halil İbrahim, tatlıcılık yaparak evinin çatısını çinko ile kaplattı ancak odayı yaptıramadı.

2015 yılına kadar hem kızını okutup hem de evini geçindirmeye çalışan baba, o yıl geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası çalışamaz hale geldi. Kızı Lütfiye ise okulu bırakıp babasına ve bakmak için çalışmak zorunda kaldı. Afyonkarahisar'daki amcasının yanına çalışmaya giden kız, geçen sene ise babasının beyninde kan pıhtıcığı, böbreklerinin de iflas etmeye yaklaşıp bakıma muhtaç kalması nedeniyle işini bırakıp geri Adana'ya geldi.

Aslan ailesinin durumunun İhlas Haber Ajansı tarafından geçen 16 Nisan'da haber yapılmasının ardından hayırseverler ve yetkiler aileye yardım etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise sosyal medya hesabından, "Biz kocaman bir aileyiz. Hiçbir hemşerimin bu koşullarda yaşamasına göz yumamam. Gerekli talimatları hemen veriyorum. Ailemizin evine düzenlemeleri ve restorasyon çalışmalarını yapacağız" diyerek aileye umut verdi.

Aradan 3 ay geçtikten sonra ise Adana Büyükşehir Belediyesindeki yetkililer aileye 'Evi biz yapamıyoruz' diyerek yardım edemeyeceklerini açıkladı. 3 ay içerisinde evleri defalarca kez hayırseverler ve iş adamları tarafından yaptırılmak istenen ancak ABB tarafından 'Biz yapacağız' denilerek yardımları geri çevrilen Aslan ailesi, şimdi kara kara ne yapacaklarını düşünüyor.

"Sürekli toplantıda diyorlardı"

ABB Başkanı Zeydan Karalar'a sitem eden Lütfiye Aslan, "3 aydır mağduriyetimiz giderilmedi. Sürekli yapılacak denildi. Ta ki 2 gün önce 'yapamayacağız' dediler. Ondan öncesinde sürekli ümitler verdiler. İş adamları, hayırseverler çıktı ve belediyeye sordular. Belediye ise 'Biz yapacağız, siz eşya yardımı yaparsınız' dediler. AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent ile de görüştüm ona da aynı şeyi söylediler. Sürekli o şekilde oyaladılar bizi. Söz vermişlerdi ilk başta yapacaklarına dair. Önce her şey çok iyi gidiyordu. İlgileniyorlardı, sonrasında ilgilenmemeye başladılar. Ben belediyeye gidiyordum, Zeydan beyle görüşemiyordum. Sürekli toplantı da diyorlardı" diye konuştu.

"Yüz yüze hiç görüşemedim"

Son dönemde belediyeden hiçbir yetkiliyle görüşemediğini vurgulayan Aslan, "Zeydan bey sosyal medyadan açıklama yapmıştı yardım edeceğini söylemişti ama Zeydan bey ile yüz yüze hiç görüşmedim, görüşemedim. Ondan sonra da koptu her şey. Görüşmeye çalıştım ama sürekli beni başkasına yönlendirdiler. Ramazan ayında Adana Büyükşehir Belediyesi 3 kutu erzak yolladı. Yüreğir Belediyesi 1 kutu erzak yolladı. Hayırseverlerden de fırınlı ocak, buzdolabı ve televizyon geldi. Başka da bir yardım olmadı" dedi.

"Evin yapılacağını söylediler"

Korona virüse rağmen derme çatma evde babasıyla birlikte yaşam mücadelesi veren Lütfiye Aslan, "Bu şekilde yaşamak çok sıkıntı. Babamın bir sürü rahatsızlığı var. Olmuyor bu şekilde, yaşanmıyor. Sesimi duyurmaya çalışıyorum, duyuyorlar ama yardım etmiyorlar. Evin yapılmayacağını söyleselerdi bu evi zaten iş adamları, hayırseverler yaptıracaktı. Evin yapılacağını çok net bir şekilde söylediler" ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından umutlarının yıkıldığını aktaran genç kız, "Umutlandırdılar bizi. Ondan sonra bütün umutlarımızı yıktılar. Bana hayatına bak daha çok gençsin umutlarını yıkma dediler. Daha da dibe battım" şeklinde konuştu.

Başkan sözünü tutmadı baba ile kızının ev umudu yıkıldı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı Haber
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Haber
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi
Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Demet Evgar Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Okul Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Başkan sözünü tutmadı baba ile kızının ev umudu yıkıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 10:23:43. #1.14#
title