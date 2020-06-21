Başkan sözünü tutmadı baba ile kızının ev umudu yıkıldı
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Başkan sözünü tutmadı baba ile kızının ev umudu yıkıldı

Adana'da bakıma muhtaç babasıyla bir odası yanmış tek odalı çinkoyla örtülmüş evde yaşayan Lütfiye Aslan, durumları haber olduktan sonra sosyal medyadan söz verdiği halde evlerini yapmayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a sitem etti.

Başkan sözünü tutmadı baba ile kızının ev umudu yıkıldı
21.06.2020 09:32 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:21

Adana'da bakıma muhtaç babasıyla bir odası yanmış tek odalı çinkoyla örtülmüş evde yaşayan Lütfiye Aslan, durumları haber olduktan sonra sosyal medyadan söz verdiği halde evlerini yapmayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a sitem etti. Aslan, "Başka hayırseverler yaptırmak için geldiler ama belediye hep biz yapacağız diyerek engel oldu. 2 gün öncede bize evi yapamıyoruz dediler. Bütün umutlarımız yıkıldı, daha da dibe battım" dedi.

4 çocuklu Halil İbrahim ile A. Aslan çifti 18 yıl önce boşandı. Anne A., 3 çocuğunu alıp baba evine giderken en küçük kız Lütfiye (18) babası Halil İbrahim ile kaldı. Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde yaşayan baba kızın 2 odalı evlerinin bir odası ve çatısı 10 yıl önce elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Baba Halil İbrahim, tatlıcılık yaparak evinin çatısını çinko ile kaplattı ancak odayı yaptıramadı.

2015 yılına kadar hem kızını okutup hem de evini geçindirmeye çalışan baba, o yıl geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası çalışamaz hale geldi. Kızı Lütfiye ise okulu bırakıp babasına ve bakmak için çalışmak zorunda kaldı. Afyonkarahisar'daki amcasının yanına çalışmaya giden kız, geçen sene ise babasının beyninde kan pıhtıcığı, böbreklerinin de iflas etmeye yaklaşıp bakıma muhtaç kalması nedeniyle işini bırakıp geri Adana'ya geldi.

Aslan ailesinin durumunun İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından geçen 16 Nisan'da haber yapılmasının ardından hayırseverler ve yetkiler aileye yardım etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise sosyal medya hesabından, "Biz kocaman bir aileyiz. Hiçbir hemşerimin bu koşullarda yaşamasına göz yumamam. Gerekli talimatları hemen veriyorum. Ailemizin evine düzenlemeleri ve restorasyon çalışmalarını yapacağız" diyerek aileye umut verdi.

Aradan 3 ay geçtikten sonra ise Adana Büyükşehir Belediyesindeki yetkililer aileye 'Evi biz yapamıyoruz' diyerek yardım edemeyeceklerini açıkladı. 3 ay içerisinde evleri defalarca kez hayırseverler ve iş adamları tarafından yaptırılmak istenen ancak ABB tarafından 'Biz yapacağız' denilerek yardımları geri çevrilen Aslan ailesi, şimdi kara kara ne yapacaklarını düşünüyor.

"Sürekli toplantıda diyorlardı"

ABB Başkanı Zeydan Karalar'a sitem eden Lütfiye Aslan, "3 aydır mağduriyetimiz giderilmedi. Sürekli yapılacak denildi. Ta ki 2 gün önce 'yapamayacağız' dediler. Ondan öncesinde sürekli ümitler verdiler. İş adamları, hayırseverler çıktı ve belediyeye sordular. Belediye ise 'Biz yapacağız, siz eşya yardımı yaparsınız' dediler. AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent ile de görüştüm ona da aynı şeyi söylediler. Sürekli o şekilde oyaladılar bizi. Söz vermişlerdi ilk başta yapacaklarına dair. Önce her şey çok iyi gidiyordu. İlgileniyorlardı, sonrasında ilgilenmemeye başladılar. Ben belediyeye gidiyordum, Zeydan beyle görüşemiyordum. Sürekli toplantı da diyorlardı" diye konuştu.

"Yüz yüze hiç görüşemedim"

Son dönemde belediyeden hiçbir yetkiliyle görüşemediğini vurgulayan Aslan, "Zeydan bey sosyal medyadan açıklama yapmıştı yardım edeceğini söylemişti ama Zeydan bey ile yüz yüze hiç görüşmedim, görüşemedim. Ondan sonra da koptu her şey. Görüşmeye çalıştım ama sürekli beni başkasına yönlendirdiler. Ramazan ayında Adana Büyükşehir Belediyesi 3 kutu erzak yolladı. Yüreğir Belediyesi 1 kutu erzak yolladı. Hayırseverlerden de fırınlı ocak, buzdolabı ve televizyon geldi. Başka da bir yardım olmadı" dedi.

"Evin yapılacağını söylediler"

Korona virüse rağmen derme çatma evde babasıyla birlikte yaşam mücadelesi veren Lütfiye Aslan, "Bu şekilde yaşamak çok sıkıntı. Babamın bir sürü rahatsızlığı var. Olmuyor bu şekilde, yaşanmıyor. Sesimi duyurmaya çalışıyorum, duyuyorlar ama yardım etmiyorlar. Evin yapılmayacağını söyleselerdi bu evi zaten iş adamları, hayırseverler yaptıracaktı. Evin yapılacağını çok net bir şekilde söylediler" ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından umutlarının yıkıldığını aktaran genç kız, "Umutlandırdılar bizi. Ondan sonra bütün umutlarımızı yıktılar. Bana hayatına bak daha çok gençsin umutlarını yıkma dediler. Daha da dibe battım" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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