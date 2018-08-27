Başkan Sözlü Zaferin 947. Yılında Malazgirt'te

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünde, Anadolu'nun kapısını Türklere açan şehitleri dualarla yad etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teşrifleri ile Muş Malazgirt'te gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin 947'nci yıl dönümü etkinliklerine katılan Sözlü, Muş'a gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Muş Sultan Alparslan Havalimanında karşıladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ile birlikte MHP ve Ülkü Ocakları Muş İl Başkanlıklarını da ziyaret eden Başkan Sözlü, bölgede dalgalanan üç hilal sancağı ile gurur duyduklarını ifade etti. Başkan Sözlü, anma programının ardından Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti, Anadolu'nun kapısını Türklere açan şehitleri dualarla yad etti. - ADANA