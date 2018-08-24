Başkan Sözlü Pozantı'da Vatandaşlarla Kucaklaştı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Pozantı'da hemşehrileri ile bir araya geldi.

Başkan Hüseyin Sözlü'nün ilk durağı kavurucu Adana sıcaklarının en yakın alternatifi olan Akçatekir Yaylası oldu. Akçatekir Yaylası'nda Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ile birlikte esnafı ziyaret eden ve onlarla bayramlaşan Başkan Sözlü, kahvehanelerdeki vatandaşlarla oturup bir süre sohbet etti.

Akçatekir Yaylası'nın hemen ardından Alpu, Fındıklı, Dağdibi, Hamidiye, Kamışlı ve Aşçıbekirli Mahallelerini ziyaret eden Başkan Hüseyin Sözlü, esnaflarla ve vatandaşlarla bayramlaştı. Esnaf ziyaretleri esnasında vatandaşlar tarafından sık sık yolu kesilen Başkan Sözlü, onların fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmedi. Başkan Sözlü, Torosların eteklerinde yaşayan başı dik hemşerilerine hizmet etmekten gurur duyduğunu, Adana'nın hem merkezinde hem de kırsalında hemşerilerinin refah topluma katılmasını arzuladığını ifade etti. - ADANA