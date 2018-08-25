Başkan Sözlü İlçelerde Vatandaşlarla Bayramlaştı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün ilçelerde yaptığı bayramlaşma ziyaretleri, açık hava mitingine dönüştü.

Kurban Bayramı'nın son gününü Kozan'ın yaylalarında, Feke ve Saimbeyli'nin mahallelerinde vatandaşlarla bayramlaşarak geçiren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün, Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi de ziyaret etti. Sözlü, yaşayan köy kavramının önemini vurgulayarak, çocukların ve hayvanların çok olduğu köylerin Çukurova'nın umudu olduğunu söyledi.

Gedikli ziyaretinin ardından Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe ile birlikte Saimbeyli'nin Pağnık, Çatak ve Eyüplü Mahallelerini ziyaret ederek bayramlaşan Başkan Sözlü, "Milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışı ile bu bölgelere önem veriyoruz. Biliyoruz ki Torosların eteklerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği üzere duman tüttüğü müddetçe Çukurova'da hayat devam edebilir. Bizim hedeflerimiz yarınki seçimlerden daha yüksektir, milli bekamızın korunması, Cumhuriyet'in ilelebet yaşamasıdır" dedi.

Başkan Sözlü son olarak akşam saatlerinde Eyüplü Mahallesi'nde bir köy düğününe katıldı. - ADANA