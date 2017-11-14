Başkan Sözlü'den Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Yerinde İnceleme

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi ulaşım ana planı çalışmaları kapsamında yürüttüğü Farklı Seviyeli Kavşak Projesi'nin birinci etabı olan Alparslan Türkeş Bulvarı rehabilite çalışmalarını yerinde inceledi.



Adana Büyükşehir Belediyesi ulaşım ana planı çerçevesinde yürütülen Farklı Seviyeli Kavşak Projesi'nin birinci etabı olan Alparslan Türkeş Bulvarı rehabilite çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Hüseyin Sözlü, yapım aşamaları ile ilgili bürokratlarından brifing aldı ve çalışmaların hızlandırılarak projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi noktasında talimat verdi.



Özellikle akşam ve sabah saatlerinde Adana'nın trafiğini felç eden Alparslan Türkeş Bulvarı trafiğini bertaraf etmek için bulvar rehabilitasyonun ilk etabı olan Kasım Ener-Mavi Bulvar kesişiminde yürütülen çalışmalar ile kuzey güney doğrultusunda Mavi Bulvar ve Kasım Ener Bulvarı, Alparslan Türkeş Bulvarı ile artık kesişmeyecek ve böylelikle trafik kesintisiz devam edecek.



Toplamda 820 metre uzunluğunda 6 adet ilave köprünün yapılacağı Farklı Seviyeli Kavşak Projesi ile Otoyol Köprüsü genişletilerek, kesintisiz olarak işlevi sağlanacak Kuzey-Güney hatlarına ek olarak yüz metrelik yan yollar yapılacak. Daha sonra dört yüz metre uzunluğunda köprü yapılarak trafik çilesinin önüne geçilmiş olunacak. Özellikle kavşak değiştirmek isteyen araçlara kolaylık sağlamak için ayrı dönüşler yer alacak. - ADANA