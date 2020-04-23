Başkan Sözen, yetim ikizlere tablet hediye etti Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek sunan ikizlere tablet hediye etti.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek sunan ikizlere tablet hediye etti.

Sözen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na biriktirdikleri 50 lira ile destek sunan 12 yaşındaki Azat ve Caner Gürlük'ü evinde ziyaret etti.

Çocukların kumbaralarındaki harçlıklarını bağışlamasından çok etkilendiğini ifade eden Sözen, "Bu kardeşlerimizin desteğine duyarsız kalamazdım. Ben de bu kardeşlerimizi evlerinde ziyaret ederek, tablet hediye ettim." ifadelerini kullandı.

Azat ve Caber de Sözen'e teşekkür etti.

Kaynak: AA