Başkan Sözen'e Ziyaret

Manavgat Belediyespor'un plaj futbol takımı, 7 ila 9 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan İstanbul Cup turnuvası öncesinde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i makamında ziyaret etti.



Futbolcularla tek tek ilgilenen Sözen, takımın başarılı bir şekilde Manavgat'a döneceğine inandığını belirtti.



Başkan Sözen, "Manavgat Belediyespor'umuzun İstanbul Cup turnuvası öncesi yaptığı ziyaretten son derece mutluluk duydum. İnanıyorum ki takımımız şampiyonların da içinde yer aldığı turnuvayı başarıyla tamamlayarak Manavgat'a dönecektir. Takımımıza ve diğer sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum." diye konuştu.