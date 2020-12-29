Başkan Sözen'den Manavgatlılara Atatürk takvimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Sözen'den Manavgatlılara Atatürk takvimi

29.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:37
Başkan Sözen'den Manavgatlılara Atatürk takvimi

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen her yıl gelenek olduğu gibi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel resimlerinden oluşan takvimi, Manavgat halkına yılbaşı hediyesi olarak dağıtacak.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen her yıl gelenek olduğu gibi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel resimlerinden oluşan takvimi, Manavgat halkına yılbaşı hediyesi olarak dağıtacak. Manavgat Belediyesi Grafik Tasarım Birimi tarafından özel bir teknikle tek tek işlenerek, suluboya efektiyle hazırlanan Atatürk resimleri takvimi, yeni yıl öncesinde Manavgat halkının ev ve işyerlerini süsleyecek. Manavgat Belediyesi'nin 2021 Atatürk Takvimi, belediyenin 2 ayda bir yayınlanan haber bülteni Gündem Gazetesi ile birlikte dağıtılacak. Yılbaşı sonrasında vatandaşlara ulaştırılacak olan Atatürk takvimleri çağdaş, Atatürkçü ve aydın Manavgatlılar tarafından büyük beğeni ile karşılandı. Takvimleri gören vatandaşlar duyarlılığı için Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti.

Başkan Sözen, "Her yıl geleneksek olarak hazırladığımız Atatürk temalı takvimlerimiz vatandaşlarımız tarafından oldukça beğeniliyor. Belediye olarak bunu bir gelenek haline getirdik. Çağdaş, aydın, yüzü geleceğe dönük Manavgat halkımız da bunu bildiği için Atatürk temalı takvimlerimizi dört gözle bekliyor. Bu yılki takvimlerimiz ise Manavgat Belediyemize özel olarak hazırlandı. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizde zaman hep Ulu Önderimiz Atatürk'ü gösteriyor. Manavgat halkımız, Atatürk'ümüze ve Cumhuriyet'e gönülden bağlı. Yüreği Atatürk aşkı ile dolu olan vatandaşlarımızın bu çok özel takvimleri ev ve iş yerlerinin en özel köşelerine asacaklarına inanıyoruz" dedi. - ANTALYA

Başkan Sözen'den Manavgatlılara Atatürk takvimi
Başkan Sözen'den Manavgatlılara Atatürk takvimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Fahriye Evcen Seren Serengil
Spor Arda Turan Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Fırat Aydınus
Tüm Haberler Rusya Beşiktaş Sivasspor İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Sözen'den Manavgatlılara Atatürk takvimi | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 15:53:41. #1.14#
title