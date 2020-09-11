Başkan söz verdi, Esmanur bisikletine kavuştu
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Başkan söz verdi, Esmanur bisikletine kavuştu

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 9 yaşındaki Esmanur Çelik'e verdiği bisiklet sözünü tuttu. Başkan Özyiğit, bisikleti Esmanur'a bizzat verdi.

Başkan söz verdi, Esmanur bisikletine kavuştu
11.09.2020 10:24 | Son Güncelleme: 11.09.2020 10:29

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, geçtiğimiz ay minik Esmanur'un engelli babaannesine tekerlekli sandalyesini teslim etmek için evlerini ziyaret etmişti.Bu sırada Başkan Özyiğit ile tanışan Esmanur, bisiklet sürmeyi çok sevdiğini söyleyerek, bisiklet talebinde bulunmuş, Başkan Özyiğit de Esmanur'a bisiklet sözü vermişti. Özellikle çocuklardan gelen taleplere hassasiyetle yaklaşan Başkan Abdullah Özyiğit, Esmanur'u evinde ziyaret ederek, bisiklet hediye etti. Bisikleti görür görmez mutluluğunu gizleyemeyen Esmanur, daha sonra yeni bisikletiyle ilk pedallarını çevirdi.

Esmanur'un mutluluğuna ortak olduğunu söyleyen Başkan Özyiğit, "Çocuklar zor bir dönem geçiriyor, okullarından ve arkadaşların uzun süredir uzaktalar. Daima onları mutlu edecek bir şeyler yapmaya özen gösteriyoruz. Onların mutluluğu bizim için çok önemli. Bugün de Esmanur'a küçük bir hediye vermiş olduk. Ama mutluluğu çok büyüktü." dedi.

Kaynak: Bültenler

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