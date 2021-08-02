Başkan Soykan, mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi
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Başkan Soykan, mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi

Başkan Soykan, mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçeye fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçeye fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi.

Diyarbakır ve Adıyaman'dan Sakarya'nın Akyazı ilçesine fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçileri, kendilerine ayrılan yerlere yerleşmeye başladılar. Bu doğrultuda Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve AK Parti Diyarbakır Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir ile birlikte Diyarbakır ve Adıyaman illerinden gelen mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette ise dostluk ve kardeşlik konuşuldu. - SAKARYA

Başkan Soykan, mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi
Başkan Soykan, mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi
Başkan Soykan, mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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