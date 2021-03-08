Başkan Soykan'dan kadınlar günü ziyareti
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Başkan Soykan'dan kadınlar günü ziyareti

08.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:09
Başkan Soykan'dan kadınlar günü ziyareti

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle ilçe genelinde çalışan kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle ilçe genelinde çalışan kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle ilçe genelinde çalışan kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı. Başkan Soykan ilçe genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın personelleri ziyaret ederek çiçek taktim etti. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Şehit anneleri ve eşleri başta olmak üzere yaşamımızın her anında varlıklarıyla umudumuzu yeşerten, bizi eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız olarak veren fedakar, emektar tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü tebrik ediyorum. Peygamber Efendimiz bir Hadis- i Şeriflerinde "Sizin en hayırlınız kadınlara karşı hayırlı olanınızdır" buyurarak, İslamiyet'in kadınlara verdiği öneme dikkat çekmektedir. Bu minvalde bizler de kadınlarımıza karşı hoşgörülü, sabırlı ve anlayışlı olmalıyız" dedi. - SAKARYA

Başkan Soykan'dan kadınlar günü ziyareti
Başkan Soykan'dan kadınlar günü ziyareti
Başkan Soykan'dan kadınlar günü ziyareti
Başkan Soykan'dan kadınlar günü ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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